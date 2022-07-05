Новый трейлер китайского сериала по роману «Задачи трех тел» Лю Цысиня

Компания Tencent выпустила второй по счету трейлер китайского сериала по мотивам «Задачи трех тел» Лю Цысиня.
Напомним, ничего общего с адаптацией того же романа от Netflix, которая тоже сейчас находится в работе.
Главные роли в шоу исполнили Чжан Луи («Подозреваемый Икс») и Ю Хэвэй («Над обрывом»). А за постановку отвечает режиссер дорамы «Повстречавшая дракона» Ян Лэй.
Премьера состоится до конца 2022 года.
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