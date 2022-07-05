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    Новости

    Новый трейлер китайского сериала по роману «Задачи трех тел» Лю Цысиня

    5 июля 2022
    05.07.2022
    339
    0 минут на чтение
    Новый трейлер китайского сериала по роману «Задачи трех тел» Лю Цысиня

    Компания Tencent выпустила второй по счету трейлер китайского сериала по мотивам «Задачи трех тел» Лю Цысиня.

    Напомним, ничего общего с адаптацией того же романа от Netflix, которая тоже сейчас находится в работе.

    Главные роли в шоу исполнили Чжан Луи («Подозреваемый Икс») и Ю Хэвэй («Над обрывом»). А за постановку отвечает режиссер дорамы «Повстречавшая дракона» Ян Лэй.

    Премьера состоится до конца 2022 года.

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    Редактор
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