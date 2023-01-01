Нуарный мультсериал Batman: Caped Crusader выйдет на Amazon

Мультсериал Batman: Caped Crusader («Бэтмен: Крестоносец в плаще») обрёл новый дом — теперь нуарный проект про Тёмного рыцаря будет выходить на Amazon, хотя первоначально он разрабатывался для HBO Max.

«Крестоносцем в плаще» занимается ветеран анимации Брюс Тимм, который приложил руку ко многим мультикам про Бэтмена, включая шоу 1995 года. Он также выступает как исполнительный продюсер сериала вместе с Джей Джей Абрамсом и Мэттом Ривзом. Один из главных сценаристов и соавтор Брюса Тимма — автор комиксов Эд Брубейкер. Он наиболее известен как один из создателей Зимнего Солдата, а также как автор комиксов «Преступник» и «Сорвиголова».

Брубейкер также ранее уже работал с историями о Тёмном рыцаре: он занимался Batbooks в начале 2000-х, среди которых были комиксы о Женщине-кошке, созданные совместно с художником Дарвином Куком. Он также был соавтором комикса «Готэм Централ» и «Спящий».

Amazon заказал сразу два сезона. В первом планируется 10 эпизодов.