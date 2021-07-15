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    Новости

    «Охотники на троллей: Восстание титанов»: отрывок из мультфильма Гильермо Дель Торо

    15 июля 2021
    15.07.2021
    548
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    Netflix опубликовал отрывок из грядущего полнометражного анимационного фильма «Восстание титанов» — завершения сериалов «Охотники на троллей», «Трое с небес» и «Маги».

    В ролике маг Дукси защищает полубогиню Нари от её злобных собратьев, которые намерены вернуть её домой.

    Мультфильм продолжит события анимационного сериала «Маги», в котором начался конфликт главных героев и загадочных полубогов из Тайного ордена. И хотя «наши» дали им отпор, оказалось, разгневанные полубоги вернулись, чтобы оживить Титанов — древних могущественных стихийных созданий. И драки с ними будут точь-в-точь как в «Тихоокеанском рубеже» Гильермо Дель Торо!

    Актёрский состав подобрался соответствущий: на озвучке задействованы Эмиль Хирш, Татьяна Маслани, Диего Луна, Ник Фрост, Альфред Молина, Ник Офферман и Стивен Ян.

    Премьера уже через неделю — 21 июля!

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     Александр Стрепетилов |  14.08.2020

    Заключительный мультсериал «Историй Аркадии» получился динамичным и масштабным, но очень сумбурным. Старых героев превратили в функции, а новых толком не раскрыли.

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