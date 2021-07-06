«Они как мы»: трейлер заключительной части «Трансформеры. Война за Кибертрон»

Netflix показал русскоязычный трейлер «Королевства» — заключительной части трилогии «Трансформеры. Война за Кибертрон».

В происках пропавшей Искры автоботы отправились на Землю доисторических времён, когда на ней ещё не было людей. Зато были звероботы, принимающие облик животных. Автоботам предстоит объединить усилия с максималами, чтобы одолеть десептиконов и предаконов. Проблема в том, что у последних есть Золотой диск — таинственный артефакт-технология, связанный с Мегатроном.

«Война за Кибертрон» — анимационный сериал из трёх сезонов, который рассказывает об очередном противостоянии автоботов и десептиконов. Первая часть, «Осада», вышла 30 июля. «Восход Земли» показали 30 декабря. И вот финал истории намечен на 29 июля.

Трилогия плавно подведёт зрителей к «Восхождение звероботов» — следующему полнометражному игровому фильму во вселенной, снимает Paramount. Режиссёр — Стивен Кейпл («Крид 2»). Главные роли сыграют Энтони Рамос («Гамильтон», «На высотах») и Доминик Фишбэк («Иуда и чёрный мессия»). Ещё в касте задействована звезда «Декстера» Луна Лорен Велес, которая воплотит мать героя Рамоса. Детали об их персонажах держатся в секрете, но известно, что действие развернётся в Бруклине.