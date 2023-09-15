Перезапуск «Этерны», Дозоры, Фурия и Киберслав: что показали на презентации «Кинопоиска»

Изображения: Кинопоиск

15 сентября «Кинопоиск» и продакшен-студия «Плюс Студия» вместе с продюсерами, кинематографистами и актёрами провели презентацию проектов на 2023-2024. На ней рассказали подробности уже анонсированных сериалов, а также представили несколько новых.

Выбрали анонсы, связанные с фантастикой и фэнтези. Кажется, их было на презентации больше других.

Кибердеревня

«Кинопоиск» показал кадры со съёмок «Кибердеревни», продемонстрировав, сколько в сериях компьютерной графики, а сколько съёмок с натуры. Заодно авторы раскрыли настоящую завязку сериала.

Оригинальный трейлер показывал, что киберфермеру с Марса Николаю в далёком 2100 году нужно будет бросить вызов владельцу корпорации «Ижевск Дайнэмикс» Барагозину, который решил снести последнюю ферму Красной планеты. Вот только в первой серии в ходе случайности сознание Барагозина меняется с сознанием простейшего робота. Так, Николай и лидер корпорации становятся спутниками по несчастью. Озвучивает кибер-Барагозина Сергей Бурунов.

Кроме того, авторы расширили семейную историю Николая:

Биография Николая и его предыстория сильно прояснятся в сериале. Станет ясно, как он оказался на Марсе и стал фермером, мы узнаем о его прошлых взаимоотношениях и том, как они на него повлияли. Николай живет в своем уютном марсианском мирке, где есть удоистые коровы и симпатичные рободоярки. И внезапно его мир оказывается под угрозой. Конечно, Николай будет, как и любой мужчина, бороться за свое счастье! Сергей Чихачёв, исполнитель роли Николая

А Сергей Васильев, создатель оригинального проекта, рассказал, как короткометражки с ютуба превращали в сериал. На подготовку и написание сценария ушло восемь месяцев.

Еще один вызов, с которым мы столкнулись во время создания сценария, — это работа с учетом жанра комедийной фантастики. Когда ты создаешь мир, где может происходить практически что угодно, очень трудно держаться правил, по которым существует этот мир. Несмотря на то, что жанр сериала иногда тяготеет к фэнтези, важно, чтобы мир был убедительным и не было магических технологий, а герои не нарушали правила вселенной, в которой живут. Иногда приходилось ограничивать фантазию, чтобы не ломать сеттинг и логику. Отдельной задачей для нас было сохранить баланс между фантастикой и комедией. Ведь если обстоятельства, в которые попадают герои, будут слишком угрожающими и мрачными, получится уже триллер или драма, а если переборщить с гротеском и юмором, в реальность и угрозу ситуации будет тяжело поверить. История как будто бы будет происходить понарошку, а следовательно, и сопереживать героям будет невозможно. Сергей Васильев, соавтор сериала

Сериал стартует 23 сентября. «Мир фантастики» уже посмотрел первые серии и скоро поделится впечатлениями.

Киберслав

На презентации показали короткий тизер «Киберслава» — ещё одного проекта, который «Кинопоиск» прибрал к себе в библиотеку. Напомним, что первоначально — пять лет назад — команда аниматоров выпустила трейлер формата prof-of-concept, а позже им начал заниматься «Кинопоиск». Одно время команда и продюсеры планировали полнометражку, но в итоге зрителей ждёт сериал.

Мультсериал расскажет о богатыре-полукровке по имени Киберслав. И о его приключениях в Древней Руси, где существуют современные технологии: от кибернетических имплантатов и плазменного оружия до экзоскелетов и гигантских роботов. Киберславу предстоит распутать жестокое преступление, чтобы узнать, кому помешала княжеская семья — озлобленному люду или нечисти, заполонившей местные леса.

Мультсериал планируется в 2024-м.

Этерна

Онлайн-кинотеатр официально подтвердил о перезапуске проекта. Ещё в мае 2022-го стало известно, что сериал будет перезапущен, и тогда им занимался режиссёр Дмитрий Киселёв («Ёлки 2», «Время первых»). Он рассказывал, что в планах «полное переосмысление подхода к истории, включая вышедшую ранее пилотную серию».

Как сейчас рассказал «Кинопоиск», заниматься перезапуском будут всё же другие люди. Над «Этерной» работает Сергей Трофимов, сорежиссер и оператор «Нулевого пациента», который снимал «Дозоры» Тимура Бекмамбетова, сериалы «Монастырь» и «Вертинский». Сценарий адаптировали Сергей Калужанов («Пищеблок 2», «Мажор. Фильм»), Сергей Козин («Налет», «Номинация») и Евгений Баранов, работавший и над первой частью. Оператор — Павел Гусев («Разрешите обратиться»).

Продюсеры отмечают, что за пересъёмки решили взяться из-за большой фан-базы и внимания к «Этерне».

Пилот стал проверкой концепции. Прежде чем запускать производство полного сезона, нам важно было убедиться, что история вызовет большой интерес у аудитории. Поэтому после выхода первой части мы провели детальное исследование, что зрителям понравилось, а что нет. Собирали фокус-группы, читали комментарии, смотрели оценки, чтобы понять, на что обратить внимание в работе над полноценным сезоном. Михаил Китаев, руководитель «Плюс Студии»

Актёрский состав поменяли почти целиком. Остались только Юрий Чурсин (Рокэ Алва) и Валентина Ляпина (Мэллит), также Данил Никитин и Фёдор Мишеев, играющие братьев Катершванц.

Ричард Окделл — Иван Трушин

Айрис Окделл — Ксения Трейстер

Альдо Ракан — Антон Рогачёв

Робер Эпинэ — Павел Чинарёв

Эстебан Колиньяр — Алексей Лукин

Валентин Придд — Илья Виногорский

Кроме того, продюсеры рассказали, чем ещё новый сериал будет отличаться от прошлой адаптации:

На протяжении шести серий мы будем знакомить зрителя с героями и миром «Этерны», их желаниями, страданиями, интригами и, конечно, с магией и мистикой. События бережно адаптированы из книг Веры Камши. Она, кстати, консультировала нас при написании сценария, создав такое количество вспомогательных материалов, что из этого можно сделать еще одну книгу, так как никто лучше нее не знает этот мир. Евгений Баранов, автор идеи и шоураннер Конечно, будет частичное повторение сюжета пилота, так как без этого нельзя, но теперь мы покажем все гораздо шире и подробнее. И то повторение займет примерно восьмую часть от всего сезона. Важный момент: мы отметили, что зрителям было сложно запоминать имена героев и названия стран. Поэтому попросили сценаристов рассказать о мире Кэртианы в более простой форме. Из изменений еще отмечу, что мы хотим сделать сезон более зрелищным. «Этерна» — сериал с более сложными декорациями, операторской работой, с большими объемами компьютерной графики. Мы также усилим экшен-составляющую. Постановкой трюков в сериале занимается казахстанская студия «Кун-до», работавшая в Голливуде и отвечающая за экшен в «Майор Гром: Игра» и серии «Последний богатырь». Михаил Китаев, руководитель «Плюс Студии»

Китаев также рассказал, что прошлую «Этерну» убрали из онлайн-библиотеки «Кинопоиска», чтобы зритель не делал выводы по пилоту по целому сезону.

Премьера первого сезона в шести эпизодах намечена на 2024-й.

Спецпроект «Мира фантастики» и «Кинопоиска», посвящённый первой части «Этерны»

Иные

В конце августа мы рассказывали про мультимедийный проект «Кинопоиска» и «Букмейта» под названием «Иные». Это городское фэнтези, действие которого разворачивается в альтернативном XX веке (а именно — в 40-е годы). Сперва компания выпустила электронные версии книги (включая аудиокнигу), к печати готовится физическое издание, а зимой зрителей ждёт сериал.

И именно сериал команда представила на презентации. Вот как звучит синопсис:

Альтернативные 40-е, Ленинград. Спасая брата, хрупкая девушка отбрасывает грузовик и трамвай при помощи сверхъестественной силы, которую не умеет контролировать. Они называют себя «Иные», потому что рождены с особым даром. Как распоряжаться силой — каждый решает сам. Но столкновение двух миров — лишь вопрос времени. Загадочный иностранец Нойманн начинает охоту за необычной девушкой из Ленинграда, положив начало самой масштабной войне в истории человечества.

Производством занимается студия «Лунапарк» («Пищеблок»), режиссёром выступает Владимир Ракша, сценарий написала Елена Войтович.

В главных ролях — Ирина Мартыненко, Вольфганг Черни, Николай Фоменко, Алексей Серебряков, Илья Маланин, Евгения Симонова, Линда Лапиньш.

Точной даты выхода пока нет, ожидается зимой 2023-2024.

Фурия

«Кинопоиск» рассказал, что главную героиню в сериале по комиксам Bubble сыграет Даша Верещагина («Сто лет тому вперёд», «Сон нам только снится»).

Сериал, как и комикс-первоисточник, рассказывает историю сироты Ники Чайкиной, которая попадает в руки могущественной криминальной организации и становится талантливой воровкой и шпионкой. В комиксах её история разворачивалась в единой вселенной с «Майором Громом» (и другими сериями).

Режиссером выступит Рустам Ильясов.

«Фурию» планируют выпустить в 2025-м.

Дозоры

Почти никаких подробностей. «Плюс Студия» работает над вселенной адаптацией Сергея Лукьяненко вместе с Первым каналом. Неизвестно, будет ли это адаптация сюжетов из книг или что-то иное.

А ещё

Показали трейлер и рассказали подробности о мультсериале по книгам Анны Старобинец «Зверский детектив». Сама писательница, как она уверяет, уже не занимается мультсериалом.

Вот как звучит синопсис:

В уютном и благополучном Дальнем Лесу законом запрещено есть зверей, и даже самые отъявленные хищники сидят на растительной диете. Внезапно гармонию этого города сотрясает зверское преступление. За расследование берётся пара Барсуков Полиции — опытный сыщик Барсук и его юный напарник Барсукот

Онлайн-кинотеатр запускает в работу экранизацию условной трилогии Виктора Пелевина, куда входят его три недавние книги: Transhumanism Inc., KGBT+ и «Путешествие в Элевсин». Последняя поступит в выйдет 29 сентября, она будет эксклюзивом «Букмейта». «Плюс Студия» приобрела для «Кинопоиска» опцион на адаптацию. Напомним, экранизация романа «Ампир V» так и не вышла в российский прокат, хотя прессе её показать успели.

Читайте также «Ампир V»: запрещённый фильм с Оксимироном* по Пелевину Тот редкий случай, когда из довольно скучной книги получилось сделать интересный фильм.

«Майор Гром: Игра». Про сиквел «Чумного Доктора» почти ничего нового не рассказывали. Действие фильма развернётся спустя год после ареста суперзлодея. На Игоря Грома обрушивается неожиданная популярность: его узнают на улицах, считают героем, про него вот-вот выпустят комикс. Но появляется новый таинственный злодей Призрак, терроризирующий город и лично главного героя.

К своим ролям также вернутся Тихо Жизневский, Александр Сетейкин, Алексей Маклаков и Любовь Аксёнова. Кроме того, стоит ждать Сергея Горошко и Константина Хабенского. Новички в сиквеле — Ольга Сутулова, Матвей Лыков, Андрей Трушин, Александр Коломиец.

Съёмки фильма завершились в июле, а премьера намечена на 2024-й.

«Объяснялкины» — сатирический мультсериал Егора Лоскутова («Чёрное зеркало по-русски») и Димы Сыендука — выйдет 19 октября. По сюжету семья, которая снимает образовательное шоу, подписывает контракт со стримингом. Согласно договору персонажи не могут стареть и умирать, а также должны жить в квартире пожилых родителей. Батёк, Мамуля, Дед и Бабуля в каждой серии отвечают на вопрос, который им задаёт Сынуля.