Первые кадры из «Аквамена и Затерянного королевства»: герой в новом мрачном костюме

Актёр Джейсон Момоа, исполнитель главной роли в «Аквамене», поделился в инстаграме официальными концепт-артами продолжения фильма под названием «Аквамен и Затерянное королевство».
На кадрах запечатлён главный герой Артур Карри в своём классическом костюме и его обновлённой версии.
Новый костюм главного героя значительно мрачнее зелёно-золотой версии из первой части.
Актёр добавил к фотографиям подпись, согласно которой, кроме новеньких доспехов, в сиквеле «Аквамена» также будет больше экшена, чем в первом фильме.
Съёмки сиквела под руководством Джеймса Вана начались в конце июня. Сценарий написал Дэвид Лесли Джонсон, который работал над первой частью.
В актёрском составе, кроме Момоа, значатся Эмбер Хёрд, Патрик Уилсон, Дольф Лундгрен, Яхья Абдул-Матин II и Пилу Асбек.
Премьера намечена на 15 декабря 2022 года.
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