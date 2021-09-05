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    Новости

    Первые кадры из «Аквамена и Затерянного королевства»: герой в новом мрачном костюме

    5 сентября 2021
    05.09.2021
    749
    0 минут на чтение
    Первые кадры из «Аквамена и Затерянного королевства»: герой в новом мрачном костюме

    Актёр Джейсон Момоа, исполнитель главной роли в «Аквамене», поделился в инстаграме официальными концепт-артами продолжения фильма под названием «Аквамен и Затерянное королевство».

    На кадрах запечатлён главный герой Артур Карри в своём классическом костюме и его обновлённой версии.

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    Новый костюм главного героя значительно мрачнее зелёно-золотой версии из первой части.

    Актёр добавил к фотографиям подпись, согласно которой, кроме новеньких доспехов, в сиквеле «Аквамена» также будет больше экшена, чем в первом фильме. Черновик 902

    Съёмки сиквела под руководством Джеймса Вана начались в конце июня. Сценарий написал Дэвид Лесли Джонсон, который работал над первой частью.

    В актёрском составе, кроме Момоа, значатся Эмбер Хёрд, Патрик Уилсон, Дольф Лундгрен, Яхья Абдул-Матин II и Пилу Асбек.

    Премьера намечена на 15 декабря 2022 года.

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