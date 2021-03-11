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    Первые кадры комикса комикс-кроссовера «Песочного человека» и «Ключей Локков»

    11 марта 2021
    Кот-император
    11.03.2021
    769
    0 минут на чтение

    Портал Entertainment Weekly поделился первыми страницами из грядущего комикс-кроссовера «Песочного человека» и «Ключей Локков» (сериал по первому комиксу в работе, по второму уже выходит; оба у Netflix). Называется эта серия Locke & Key / The Sandman Universe: Hell & Gone. Пишут её авторы «Локков» — Джо Хилл и Габриэль Родригез.

    Действие комикса развернётся вокруг Мэри Локк — предка главных героев основного комикса. Брат Мэри по имени Джек умер около 10 лет назад, но до сих отправляет сообщения прямиком из Ада. Мэри решает совершить невозможное и отправиться за ним в Бездну, где её ждёт встреча с самыми жуткими персонажами «Песочного человека», включая оккультиста Родерика Бёрджесса и Коринфянина. История развернётся параллельно событиям первого тома The Sandman, в котором Бёрджесс заключил Морфея в тюрьму.

    Первоначально серия должна была стартовать осенью 2020-го, но её перенесли на полгода. Первый номер выходит 14 апреля.

    Первые страницы

    Первые кадры комикса комикс-кроссовера «Песочного человека» и «Ключей Локков» 1 Первые кадры комикса комикс-кроссовера «Песочного человека» и «Ключей Локков» 2 Первые кадры комикса комикс-кроссовера «Песочного человека» и «Ключей Локков» 3 Первые кадры комикса комикс-кроссовера «Песочного человека» и «Ключей Локков» 4 Первые кадры комикса комикс-кроссовера «Песочного человека» и «Ключей Локков» 5

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    Кот-император
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