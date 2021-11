Первый тизер мультсериала про Червяка Джима — его разрабатывают совместно с Interplay

В сети появился первый тизер анимационного сериала про Червяка Джима — знаменитого героя видеоигр 90-х. Тизер представляет собой интервью, в котоом Джим рассказывает о своих неприятностях и о своём суперкостюме.

Над проектом работают компания APA, анимационная студия Passion (рисовала рекламные ролики League of Legends и две серии «Любовь, смерть и роботы») и сама Interplay, владеющая правами на «Червяка». Во главе — режиссёр К. Мишель Паранди («Из будущего с любовью», XYZ: From Fire And Dust) и продюсер Аарон Биллет.

Анонс обещает новых для франшизы персонажей. А цель самого Джима — отыскать путь домой на Землю.

Пока что у сериала нет ни даты выхода, ни площадки для показа.

Первая часть игры Earthworm Jim вышла на Sega Genesis и Super Nintendo в 1994-м. Всего по франшизе вышло четыре игры, последняя в 1999-м. Warner Bros. запускала мультсериал, по которому в своё время вышло два сезона.