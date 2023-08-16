Первый тизер-трейлер анимационного сериала «Скотт Пилигрим против всех» от Netflix

Netflix опубликовал первый тизер-трейлер анимационного сериала «Скотт Пилигрим против всех».
Напомним, к своим ролям вернулись все актеры из одноименного фильма Эдгара Райта 2010 года.
Сам Райт тоже работает над проектом вместе с создателем оригинального комикса Брайаном Ли О’Мэлли.
Премьера состоится 17 ноября.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
-
Рекомендуем
Александр Ремизов
-
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.