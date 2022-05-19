Первый тизер-трейлер ремейка «Несносных пришельцев»

В сети появился первый тизер-трейлер новой аниме-адаптации «Несносных пришельцев» (в оригинале Urusei Yatsura) за авторством Румико Такахаси.
Это фантастическая романтическая комедия, по сюжету которой незадачливый парень сталкивается с принцессой из космоса.
За постановку отвечает Такахиро Камэи, приложивший руку к «Штурмовым ведьмам: Дорога на Берлин» и «Невероятным приключениям ДжоДжо: Золотой ветер». Наоюки Асано, известный по «Руки прочь от кинокружка!», работает над дизайном персонажей. А главную героиню сериала озвучивает Сумирэ Уэсака, подарившая голос Нагаторо в «Не издевайся надо мной, Нагаторо».
Премьера состоится в октябре 2022 года.
Тизер-трейлер
Постер
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