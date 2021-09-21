    3
    Новости

    Первый трейлер «Хит-Манки» — мультсериала Marvel про макака-киллера

    21 сентября 2021
    21.09.2021
    439
    0 минут на чтение

    В сети появился первый трейлер «Хит-Манки» (Hit-Monkey) — мультсериала Marvel и Hulu, в котором главным героем выступает… макак-киллер!

    Хит-Манки — японский макак, отличающийся от своих сородичей. Он обучается искусству убивать у призрака американского киллера.

    Над мультсериалом работают сценаристы и продюсеры Джош Гордон и Уилл Спек.

    Когда-то проект должен был статью частью телевизионной анимационной вселенной для Hulu под управлением Marvel Television. В него должны были входить проекты про Говарда-Утку, дуэт супергероинь Тигру и Даззлер, МОДОКа и Хит-Манки. Идея была в том, что в итоге оба все четыре проекта потом соединяться в анимационном кроссовере — эдакий ответ сериалам Marvel-Netflix. В итоге свет увидел только сериал про МОДОКа. Теперь вот выходит «Хит-Манки».

    Все эпизоды выйдут на Hulu 17 ноября.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Видео: обзор настольной игры Cyberpunk RED
    0
    357
    Видео: обзор настольной игры Cyberpunk RED

    Новый ролик от Hobby World.

    Настольная стратегия «Дюна. Империя» 2
    0
    1958
    Настольная стратегия «Дюна. Империя»

    Повоевать за Арракис могут и поклонники «Дюны», и любители стратегий.

    Все игры по «Дюне»: великие и забытые 6
    0
    58748
    Все игры по «Дюне»: великие и забытые

    Продолжите список: Атрейдесы, Харконнены и… Если вы сказали «Ордосы», а не «Коррино» — вы играли в отличные игры!

    Читаем рассказ «Кот и Фламинго» — второе место на Литкреативе 29
    0
    101931
    Читаем рассказ «Кот и Фламинго» Татьяны Тихоновой — второе место на Литкреативе 29

    После странных дождей мир вдруг сошёл с ума, улица шла на улицу, а дом на дом. Общество развалилось, выживать стало сложно. И в этой разрухе выживший паренёк знакомится с двумя дивными и дикими ребятами, Котом и Фламинго.

    «Дюна». Фильм vs сценарий
    0
    108058
    «Дюна»: фильм vs сценарий и вырезанные сцены

    Как изменилась «Дюна» по пути от сценария до экрана, каких сцен не было в сценарии, а какие, наоборот, не появились в фильме.

    Самые странные здания и строители-безумцы: 8
    0
    147972
    Причудливые здания и строители-безумцы: пирамиды, башни и деревянный небоскрёб

    История знала чудаков, которые возводили себе пирамиды-гробницы, храмы Пана, башни в чистом поле, которые потом вдохновят Толкина, деревянные небоскрёбы и даже руины.

    «Дюна» Дени Вильнёва — пир для глаз, работа для души 2
    0
    200572
    «Дюна» Дени Вильнёва — пир для глаз, работа для души

    Кино большое, как полет на Луну, и столь же дорогое.

    Читаем книгу Адама Пшехшты «Тень»
    0
    207655
    Читаем книгу Адама Пшехшты «Тень»

    Фрагмент из третьего и заключительного романа Materia Prima.

    Спецпроекты

    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить