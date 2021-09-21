Первый трейлер «Хит-Манки» — мультсериала Marvel про макака-киллера

В сети появился первый трейлер «Хит-Манки» (Hit-Monkey) — мультсериала Marvel и Hulu, в котором главным героем выступает… макак-киллер!
Хит-Манки — японский макак, отличающийся от своих сородичей. Он обучается искусству убивать у призрака американского киллера.
Над мультсериалом работают сценаристы и продюсеры Джош Гордон и Уилл Спек.
Когда-то проект должен был статью частью телевизионной анимационной вселенной для Hulu под управлением Marvel Television. В него должны были входить проекты про Говарда-Утку, дуэт супергероинь Тигру и Даззлер, МОДОКа и Хит-Манки. Идея была в том, что в итоге оба все четыре проекта потом соединяться в анимационном кроссовере — эдакий ответ сериалам Marvel-Netflix. В итоге свет увидел только сериал про МОДОКа. Теперь вот выходит «Хит-Манки».
Все эпизоды выйдут на Hulu 17 ноября.
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