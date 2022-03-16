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    Новости

    Первый трейлер сериала «Жена путешественника во времени» от Стивена Моффата

    16 марта 2022
    16.03.2022
    1346
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    HBO выпустил первый трейлер фантастического сериала «Жена путешественника во времени» по одноимённому роману Одри Ниффенеггер. Сериалом занимался знатный специалист по путешествиям во времени Стивен Моффат («Доктор Кто», «Шерлок», «Дракула»).

    Сериал, как и роман, рассказывает любовную историю Клэр и Генри, полную трагизма и комичности. Генри страдает редким генетическим заболеванием — синдромом перемещения во времени, поэтому он то и дело непредсказуемо исчезает и появляется.

    Книга вышла в 2003 году, а в 2009-м свет увидел фильм Роберта Швентке с Рейчел Макадамс и Эриком Баной.

    В сериале главные роли исполнили Тео Джеймс и Роуз Лесли. Премьера в мае.

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