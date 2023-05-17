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    Новости

    Первый трейлер The Creator — НФ-боевика от режиссёра «Изгой-один»

    17 мая 2023
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    17.05.2023
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    В сети появился первый трейлер научно-фантастического боевика The Creator. Картина расскажет о будущем человечества, в котором судьбу людей определяет могущественный искусственный интеллект и армия роботов на его службе. Он должен был защищать человечество, но в итоге обернулся против создателей. Чтобы остановить кровопролитие, герои решают завладеть особым оружием, которое оказывается совсем не тем, чем кажется.

    Несмотря на мутный синопсис, визуальный ряд может показаться знакомым — особенно поклонникам фильма «Изгой-один» по вселенной «Звёздных войн». «Создателя» тоже снял Гарет Эдвардс, и в трейлер вошли кадры, очень напоминающие кадры из прошлой работы режиссёра.

    Главные роли исполнили Джон Дэвид Вашингтон, Джемма Чан, Ральф Инесон и Кен Ватанабе.

    Постер

    Первый трейлер The Creator — НФ-боевика от режиссёра «Изгой-один» 1

    В зарубежных кинотеатрах с 29 сентября.

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