По Apex Legends выпустят настолку — от авторов «Это моя война»

Компания Glass Cannon Unplugged 17 мая 2023 года запустит на Kickstarter кампанию по сбору средств на настольную игру по мотивам Apex Legends.

Это будет интенсивная тактическая игра с миниатюрами в формате «команда против команды», рассчитанная на компанию от двух до четырех человек.

Игра находится в разработке уже 2 года. Кроме того, авторы обещают поддерживать ее в течение долгого времени, выпуская новые карты и персонажей.

Glass Cannon Unplugged наиболее известна по настольным адаптациям This War of Mine (или «Это моя война» на русском) и Frostpunk.