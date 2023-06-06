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    Новости

    По культовой серии игр Syberia снимут мультсериал

    6 июня 2023
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    06.06.2023
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    По культовой серии игр Syberia

    Издатель Microids объявил, что культовая серия детективных адвенчур Syberia получит собственный мультсериал.

    Глава компании Эллиот Грасиано подчеркнул, что он придется по душе как фанатам, так и новичкам.

    Шоу расскажет о путешествии юристки Кейт Уокер из Западной Европы в восточную часть России. А еще в нем появятся автоматон Оскар и племя юколов.

    За производство отвечает студия What The Prod, которая сейчас занимается байопиком «Блистательная жизнь Марселя Паньоля».

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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