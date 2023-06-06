По культовой серии игр Syberia снимут мультсериал

Издатель Microids объявил, что культовая серия детективных адвенчур Syberia получит собственный мультсериал.

Глава компании Эллиот Грасиано подчеркнул, что он придется по душе как фанатам, так и новичкам.

Шоу расскажет о путешествии юристки Кейт Уокер из Западной Европы в восточную часть России. А еще в нем появятся автоматон Оскар и племя юколов.

За производство отвечает студия What The Prod, которая сейчас занимается байопиком «Блистательная жизнь Марселя Паньоля».