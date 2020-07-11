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    Новости

    По произведениям Стивена Кинга готовят сразу три новые экранизации

    11 июля 2020
    Кот-император
    11.07.2020
    2021
    0 минут на чтение
    По произведениям Стивена Кинга готовят сразу три новые экранизации

    Некоторое время назад Король Ужаса выпустил сборник из четырёх рассказов под названием If It Bleeds, и вот сейчас готовятся экранизации сразу трёх из них.

    Первый называется «Крыса», и его продюсером (а также исполнителем главной роли) выступит Бен Стиллер. Эта новелла рассказывает о писателе Дрю Ларсоне, который заключает сделку с нечистой силой в облике крысы — успех в работе в обмен на жизнь любимого человека.

    Второй — «Жизнь Чака» — рассказывает о Чарльзе Кранце, чью жизнь разделила на части череда сверхъестественных событий. Продюсировать эту экранизацию взялся Даррен Аронофски.

    Третий — «Телефон мистера Харригана» — взяли под своё крыло продюсер Райан Мерфи, стриминговая платформа Netflix и студия Blumhouse, которая прославилась съёмкой отличных фильмов за мизерные бюджеты. Это история о мальчике, который обнаружил, что может поддерживать связь со своим недавно умершим другом-миллиардером с помощью похороненного вместе с богачом смартфона.

    У фильмов пока нет даже примерных дат премьер, так что, скорее всего, придётся запастись терпением.

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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