По произведениям Стивена Кинга готовят сразу три новые экранизации

Некоторое время назад Король Ужаса выпустил сборник из четырёх рассказов под названием If It Bleeds, и вот сейчас готовятся экранизации сразу трёх из них.

Первый называется «Крыса», и его продюсером (а также исполнителем главной роли) выступит Бен Стиллер. Эта новелла рассказывает о писателе Дрю Ларсоне, который заключает сделку с нечистой силой в облике крысы — успех в работе в обмен на жизнь любимого человека.

Второй — «Жизнь Чака» — рассказывает о Чарльзе Кранце, чью жизнь разделила на части череда сверхъестественных событий. Продюсировать эту экранизацию взялся Даррен Аронофски.

Третий — «Телефон мистера Харригана» — взяли под своё крыло продюсер Райан Мерфи, стриминговая платформа Netflix и студия Blumhouse, которая прославилась съёмкой отличных фильмов за мизерные бюджеты. Это история о мальчике, который обнаружил, что может поддерживать связь со своим недавно умершим другом-миллиардером с помощью похороненного вместе с богачом смартфона.

У фильмов пока нет даже примерных дат премьер, так что, скорее всего, придётся запастись терпением.