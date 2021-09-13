По «Звёздным войнам» выйдут аудиокниги и новые комиксы

Переводчик Александр Виноградов из сообщества Niemand’s Shadowfeed: Star Wars News поделился новостями с фестиваля Star Fans и презентации издательств «Комильфо» и «Эксмо».

Прежде всего, «Комильфо» выпустит две мини-серии комиксов: «Дарт Вейдер. Темные видения» Дэнниса Хоуплесса и «Становление Кайло Рена» Чарльза Соула.

В «Тёмные видения» входят пять выпусков, в них показан взгляд на легендарного злодея с разных точек зрения. Для кого-то это безупречный командир, для других — внушающий страх монстра, а ещё кто-то попросту… влюблён в Вейдера!

В «Становлении Кайло Рена» входят четыре выпуска. В них рассказывается, как Бен Соло стал магистром рыцарей Рен и правой рукой Сноука.

Перевод комиксов уже начался. Мини-серию «Тёмные видения» выпустят одним томом.

Первая обложка отсылает к знаменитому Death Dealer Фрэнка Фразетты

«Эксмо» начнёт развивать аудионаправление.

Во-первых, издательство выпустит аудиоверсии нескольких уже вышедших книг. Среди них: новая трилогия о Трауне Тимоти Зана («Союзники», «Измена»), «Учитель и ученик» Клаудии Грей», а также «Ученик тьмы» Кристи Голден.

Во-вторых, «Эксмо» сделает акцент на сразу аудиоверсии двух книг. Скоро на русском выйдет озвученная книга «С определенной точки зрения» — сборник из 40 рассказов от 40 разных авторов, посвященных второстепенным персонажам «Новой надежды» (вышла в оригинале в 2017-м). А ещё издательство готовит полноценную локализацию аудиоспектакля «Дуку: Потерянный джедай» Кэвана Скотта, который выходил только на английском. Для локализации тоже привлекут целый актёрский состав.

«Дуку: Потерянный джедай» рассказывает об Ассаж Вентресс, которая обучалась у Дуку. Произведение раскрывает прошлое бывшего джедая.

Над переводами уже работает Гильдия Архивистов.