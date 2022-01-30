Полноценный трейлер сериала Halo. Шоу стартует 24 марта

Paramount представил первый трейлер научно-фантастического сериала Halo — экранизации одноимённой серии игр.
Сериал расскажет о продолжительной войне человечества с инопланетной империей Ковенант. Время действия — XXVI век.
Главные роли исполнили Пабло Шрайбер («Американские боги»), Наташа Макэлхоун («Блудливая Калифорния») и Джен Тейлор — актриса, озвучившая в играх Кортану, искусственный интеллект.
Сериал стартует 24 марта.
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Александр Стрепетилов | 27.12.2021
Приквелы «Властелина колец», «Игры престолов» и «Ведьмака», экранизация «Песочного человека». И немного НФ по Halo и Star Trek.
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