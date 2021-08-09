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    Новости

    Последняя серия пятого сезона «Рика и Морти» выйдет только в сентябре

    9 августа 2021
    09.08.2021
    644
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    Последняя серия пятого сезона «Рика и Морти» выйдет только 5

    Adult Swim опубликовали 30-секундный ролик по «Рику и Морти», в котором объявили об уходе мультсериала на небольшой перерыв.

    Поэтому пятый сезон закончится только 5 сентября, причем хронометраж финального эпизода составит целый час!

    Судя по всему, создатели просто объединят две последние серии (Forgetting Sarick Mortshall) и (Rickmurai Jack) воедино. Видимо, в них будет будет сквозной сюжет.

    Вчера вышел седьмой эпизод «Рика и Морти», а сегодня он будет с доступен в озвучке Сыендука.

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    Авторы «Рика и Морти» не против снять полнометражку

     Дмитрий Кинский |  09.06.2021

    Но конкретных планов на нее нет.

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