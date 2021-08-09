Последняя серия пятого сезона «Рика и Морти» выйдет только в сентябре

Adult Swim опубликовали 30-секундный ролик по «Рику и Морти», в котором объявили об уходе мультсериала на небольшой перерыв.
Поэтому пятый сезон закончится только 5 сентября, причем хронометраж финального эпизода составит целый час!
Судя по всему, создатели просто объединят две последние серии (Forgetting Sarick Mortshall) и (Rickmurai Jack) воедино. Видимо, в них будет будет сквозной сюжет.
Вчера вышел седьмой эпизод «Рика и Морти», а сегодня он будет с доступен в озвучке Сыендука.
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Дмитрий Кинский | 09.06.2021
Но конкретных планов на нее нет.
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