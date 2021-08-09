Последняя серия пятого сезона «Рика и Морти» выйдет только в сентябре

Adult Swim опубликовали 30-секундный ролик по «Рику и Морти», в котором объявили об уходе мультсериала на небольшой перерыв.

Поэтому пятый сезон закончится только 5 сентября, причем хронометраж финального эпизода составит целый час!

Судя по всему, создатели просто объединят две последние серии (Forgetting Sarick Mortshall) и (Rickmurai Jack) воедино. Видимо, в них будет будет сквозной сюжет.

Вчера вышел седьмой эпизод «Рика и Морти», а сегодня он будет с доступен в озвучке Сыендука.