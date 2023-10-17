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    #премии

    Премия «Новые Горизонты-2023» объявила о начале читательского голосования

    17 октября 2023
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    17.10.2023
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    1 минута на чтение
    #премии
    Премия «Новые Горизонты» объявила о начале читательского голосования

    В рамках литературной премии «Новые Горизонты» стартовало читательское голосование по международной номинации. В этом году в неё вошли произведения на английском, болгарском, французском и финском языках и опубликованные на не ранее 2018 года. Каждый читатель может проголосовать сразу за нескольких номинантов. Голосование проходит до 16 декабря по адресу https://www.livelib.ru/newhorizonsf/2023 . Победителем читательского голосования станет произведение, набравшее наибольшее количество баллов.

    СПИСОК ПРОИЗВЕДЕНИЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ НОМИНАЦИИ NEW HORIZONS. WORLD-2023

    • Лоран БИНЕ. Цивилиzaции (перевод с французского Анастасии Захаревич). – СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2021.
    • Уильям ГИБСОН. Агент влияния (перевод с английского Екатерины Доброхотовой-Майковой). – СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2020.
    • Макс ГЛАДСТОН, Амаль ЭЛЬ-МОХТАР. Как проиграть в войне времён (перевод с английского Елизаветы Шульги). – М.: АСТ, 2022.
    • Георги ГОСПОДИНОВ. Времеубежище (перевод с болгарского Наталии Нанкиновой). — СПб.: Polyandria NoAge, 2023.
    • Селеста ИНГ. Пропавшие наши сердца (перевод с английского Марины Извековой). – М.: Фантом Пресс, 2023.
    • Юхани КАРИЛА. Охота на маленькую щуку (перевод с финского Ивана Прилежаева). – М.: Лайвбук, 2023.
    • Ребекка КУАНГ. Вавилон, или Необходимость насилия: сокрытая история революции оксфордских переводчиков (перевод с английского Наталии Рокачевской). – М.: Эксмо: fanzon, 2023.
    • Роджер ЛЕВИ. Платформа (перевод с английского Романа Демидова). – М.: АСТ, СПб.: Астрель-СПб, 2021.
    • К. К. МАКДОННЕЛЛ. Странные времена (перевод с английского Ольги Бурдовой). – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2022.
    • Дэвид МИТЧЕЛЛ. Утопия-авеню (перевод с английского Александры Питчер). – СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2023.
    • Эдвард ЭШТОН. Микки-7 (перевод с английского Марии Валеевой). — СПб.: Аркадия, 2023.

    Подробнее о порядке и правилах проведения читательского голосования можно узнать по адресу https://newhorizonsf.ru/y2023/rules/

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    Редактор
    Бывший главный редактор «Игромании», искренне любит игры, особенно старые пошаговые стратегии. Даже спустя столько лет? Всегда!
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