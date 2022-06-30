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    «Придётся начать издалека»: трейлер приключенческого фильма «Либерея» в духе «Сокровищ нации»

    30 июня 2022
    30.06.2022
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    ЦПШ представила трейлер российского приключенческого фильма «Либерея: Охотники за сокровищами», который вдохновлён, кажется, всеми авантюрными фильмами сразу. Немного «Анчартеда», немного «Сокровищ нации» и, конечно, экранизации книг Дэна Брауна про профессора Лэнгдона.

    Здесь действие развернётся вокруг сокровищ, которые могут привести к библиотеке Ивана Грозного. Разумеется, если они попадут не в те руки, то стоит поостеречься. Разумеется, героев ждёт масса шифров и загадок. Главный герой вынужден объединиться со странным незнакомцем и профессиональным криптографом, чтобы добраться до правды.

    Главные роли исполнили Алексей Серебряков, Тихон Жизневский, Диана Пожарская и Антон Ткаченко.

    Постер

    «Придётся начать издалека»: трейлер приключенческого фильма «Либерея» в духе «Сокровищ нации» 1

    В российский прокат картина выйдет 27 октября.

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