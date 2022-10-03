«Пришло время нанести удар»: второй трейлер сиквела «Чёрной пантеры»

Marvel Studios показала второй трейлер «Ваканды навеки» — сиквела «Чёрной пантеры». Трейлер вышел пафосным и в то же время очень драматичным, вновь напоминая о смерти Чедвика Боузмана.

В ролике показали много свежих кадров (в том числе и с Нэмором), а также продемонстрировали новую Чёрную пантеру. А на миг, кажется, даже промелькнула Рири Уильямс.

Фильм снова поставил Райан Куглер. К своим ролям вернутся многие актёры второстепенных персонажей из первой части. А ещё в сиквеле появится актриса Микаэла Коэл («Я могу уничтожить тебя») — она воплотит Анику, инструктора по сражениям.

Постер

В кинотеатрах по миру с 11 ноября.