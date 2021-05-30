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    Новости

    Продюсер Resident Evil 2 и Village уходит из Capcom в Bungie

    30 мая 2021
    30.05.2021
    645
    1 минута на чтение
    Продюсер Resident Evil 2 и Village уходит из Capcom в Bungie

    В последние годы несколько игровых серий Capcom, таких как Monster Hunter, обрели вторую волну популярности, а новые игры серии Resident Evil заработали большую фанатскую базу. Этими проектами, в частности Resident Evil 7 и Resident Evil Village, руководил Питер Фабиано. Однако теперь он переходит в другую компанию.

    Питер Фабиано в твиттере сообщил, что решил покинуть Capcom. Он был продюсером игр Resident Evil Village, Ghosts ‘n Goblins: Resurrection, ремейка Resident Evil 2 и Resident Evil 3. Также его внешность носит один из персонажей Resident Evil VII — Питер Уокен. Он проработал в японской компании 13 лет.

    Сложно это писать, поэтому я решил не усложнять: спасибо всем в Capcom за то, что позволили мне расти вместе с вами в течение последних 13 лет. Я благодарен и буду всегда ценить этот опыт. Спасибо! Жду возможности поработать с вами в качестве фаната.

    Спасибо всем в студии и за ее пределами, что поддерживали меня в течение этих лет. Я занял новую позицию в Bungie и буду работать с прекрасными людьми и продолжу свой путь. «Eyes up guardian.»

    В Bungie Фабиано будет работать менеджером по производственной дисциплине.

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