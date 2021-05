Продюсер Resident Evil 2 и Village уходит из Capcom в Bungie

В последние годы несколько игровых серий Capcom, таких как Monster Hunter, обрели вторую волну популярности, а новые игры серии Resident Evil заработали большую фанатскую базу. Этими проектами, в частности Resident Evil 7 и Resident Evil Village, руководил Питер Фабиано. Однако теперь он переходит в другую компанию.

Питер Фабиано в твиттере сообщил, что решил покинуть Capcom. Он был продюсером игр Resident Evil Village, Ghosts ‘n Goblins: Resurrection, ремейка Resident Evil 2 и Resident Evil 3. Также его внешность носит один из персонажей Resident Evil VII — Питер Уокен. Он проработал в японской компании 13 лет.

Thanks to everyone both in and outside the studio that have supported me over the years. I’ve taken a new position at Bungie working with some great people and continuing my journey. “Eyes up guardian.”

