Продюсера новой God of War шантажируют дикпиками — все ради анонса даты релиза

Продюсер God of War: Ragnarok Эстель Тигани рассказала, что ей начали кидать дикпики в личные сообщения с требованием раскрыть дату выхода игры.

Отправка мне фотографий члена с просьбой объявить дату релиза на самом деле не заставит меня сделать это. Ребята, которые кинули мне дикпик, когда это вообще работало?!

А Кори Барлог, творческий директор игры 2018 года и продюсер Ragnarok, попросил больше не делать так и проявить уважение к разработчикам, которые «надрывают свои задницы» ради фанатов.

Ранее инсайдеры сообщали, что Sony объявит дату выхода God of War: Ragnarok до конца июня, но по неизвестным причинам компания отложила анонс — при это саму игру переносить не собираются.

Том Хендерсон предположил, что игра может выйти 12 ноября.