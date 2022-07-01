Продюсера новой God of War шантажируют дикпиками — все ради анонса даты релиза

Продюсер God of War: Ragnarok Эстель Тигани рассказала, что ей начали кидать дикпики в личные сообщения с требованием раскрыть дату выхода игры.
Отправка мне фотографий члена с просьбой объявить дату релиза на самом деле не заставит меня сделать это. Ребята, которые кинули мне дикпик, когда это вообще работало?!
А Кори Барлог, творческий директор игры 2018 года и продюсер Ragnarok, попросил больше не делать так и проявить уважение к разработчикам, которые «надрывают свои задницы» ради фанатов.
Ранее инсайдеры сообщали, что Sony объявит дату выхода God of War: Ragnarok до конца июня, но по неизвестным причинам компания отложила анонс — при это саму игру переносить не собираются.
Том Хендерсон предположил, что игра может выйти 12 ноября.
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Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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