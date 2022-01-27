Прошлогодний «Мортал Комбат» получит сиквел

Warne Bros. подтвердила, что в производстве находится продолжение «Мортала Комбата», который вышел весной 2021 года.

На этот раз компания наняла в качестве сценариста Джереми Слейтера, работавшего над грядущим сериалом «Лунный рыцарь» от Marvel Studios.

Оригинальный фильм собрал в прокате всего 83,6 миллиона долларов. И критики с обычными зрителями встретили его прохладно. Но картину выпусти одновременно в кинотетрах и стриминговом сервисе HBO Max — в последнем боевик показал рекордные цифры.

Когда выйдет сиквел «Мортала Комбата» и останется ли Саймон Маккуойд на посту режиссера, пока неизвестно.