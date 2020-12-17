Работа над четвертым «ребилдом» завершена. Аниме выйдет в январе 2021 года

Студия Khara объявила в твиттере, что съемки и монтаж четвертого «ребилда» Evangelion с подзаголовком Thrice Upon A Time полностью завершены.

За постановку отвечает Хидэаки Анно, один из авторов оригинального «Евангелиона». Он же написал сценарий картины.

Предыдущие три части вышли в 2007, 2009 и 2012 годах соответственно. А четвертую хотели выпустить в 2015-м, однако у Анно был слишком плотный график.

Теперь премьера аниме намечена на 23 января 2021 года. Прежде фильм отложили из-за пандемии коронавируса.