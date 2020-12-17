Работа над четвертым «ребилдом» завершена. Аниме выйдет в январе 2021 года

Студия Khara объявила в твиттере, что съемки и монтаж четвертого «ребилда» Evangelion с подзаголовком Thrice Upon A Time полностью завершены.
За постановку отвечает Хидэаки Анно, один из авторов оригинального «Евангелиона». Он же написал сценарий картины.
Предыдущие три части вышли в 2007, 2009 и 2012 годах соответственно. А четвертую хотели выпустить в 2015-м, однако у Анно был слишком плотный график.
Теперь премьера аниме намечена на 23 января 2021 года. Прежде фильм отложили из-за пандемии коронавируса.
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Картина должна была выйти ещё летом, но её перенесли из-за коронавирусной пандемии.
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