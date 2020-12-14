Ракету-носитель «Ангара-А5» запустили с космодрома Плесецка во второй раз

ВКС России во второй раз запустили тяжёлую ракету-носитель «Ангара-А5» — с макетом тяжёлой нагрузки. Пуск прошёл с космодрома Плесецк.
Боевым расчётом Космических войск Воздушно-космических сил осуществлен испытательный пуск ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5» с габаритно-массовым макетом полезной нагрузки.
пресс-служба Минобороны РФ
Видео старта заснял и опубликовал канал «Звезда»:
Ракета стартовала в 08:50 по московскому времени. По словам ведомства, все предстартовые операции и сам старт ракеты прошли в штатном режиме. Представители Минобороны также добавили, что «Ангара-А5» взята на сопровождение наземными средствами ВКС России.
Запуск ракеты-носителя прокомментировал гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
Она летает, черт возьми!!! pic.twitter.com/nVAwwXZ93x
— РОГОЗИН (@Rogozin) December 14, 2020
«Ангара» — серия ракет-носителей от лёгкого класса до тяжёлого. Их запускали только дважды, оба с Плесецка: легкая «Ангара-1.2ПП» стартовала в июле 2014-го, а тяжелая — 23 декабря 2014-го.
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