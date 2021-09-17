Режиссером одного из эпизодов The Last of Us выступит сам Нил Дракманн

Если верить данным сайта Гильдии режиссеров Канады, творческий директор Naughty Dog Нил Дракманн поставит как минимум один эпизод телеадаптации The Last of Us от HBO.

Вскоре после этого сотрудница QA-отдела студии косвенно подтвердила информацию, поздравив коллегу с этим событием в твиттере.

Ранее сообщалось о трех режиссерах: Кантемире Балагове, Ясмиле Жбаниче и Али Аббаси. Но на сайте Гильдии всплыло еще несколько имен: сам шоураннер сериала Крэйг Мазин и Питер Хор, работавший над «Сорвиголовой».

В первом сезоне будет 10 эпизодов. Скорее всего, премьера состоится в 2022 году — сейчас нет даже примерной даты.