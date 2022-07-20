Роман Нила Геймана «История с кладбищем» снова пытаются экранизировать

Фантастический роман Нила Геймана «История с кладбищем» вновь попытаются экранизировать. На этот раз за адаптацию возьмётся Disney, который пригласил в режиссёрское кресло Марка Форстера («Персонаж», «Кристофер Робин»). Сценарий напишет номинант на премию «Оскар» Дэвид Мэги («Жизнь Пи», «Мэри Поппинс возвращается»).

Действие книги разворачивается вокруг маленького мальчика, который чудом выживает после того, как маньяк по имени Джек нападает на его семью. Мальчик добирается до старого кладбища, где его берёт под опеку старый вампир. Он даже даёт мальчику имя — Никто (Никто). Так, Никт становится частью большой сверхъестественной семьи, обитающей на кладбище. Призраки, оборотни и другие создания пытаются воспитать человеческое дитя — вот только мальчика тянет к миру живых. Иными словами, Нил Гейман сделал свою версию «Маугли».

Книгу пытались адаптировать уже несколько раз. В 2009-м году Miramax позвал режиссёра «Интервью с вампиром» Нила Джордана снимать фильм и работать над сценарием, но в итоге картина так и не вышла. Тот же результат ждал и других режиссёров, которые брались за экранизацию: Генри Селика («Кошмар перед Роджеством») и Рона Ховарда («Гринч — похититель Рождества», «Хан Соло. Звёздные войны: Истории»).

В августе на Netflix выходит другая адаптация Геймана — «Песочный человек».