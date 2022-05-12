Российские онлайн-кинотеатры против принудительной лицензии фильмов и сериалов

Ассоциация «Интернет-видео», в состав которой входят онлайн-кинотеатры вроде IVI, Okko, «Амедиатека», START и другие, выступила против принудительного лицензирования фильмов и сериалов из недружественных стран.

Представители стриминговых сервисов подчеркнули, что эта инициатива конфликтует с нормами международного права и превратится в конечном итоге в легализацию пиратства.

Более половины музыкальных и аудиовизуальных произведений, находящихся в легальном обороте в России, происходят из стран, входящих в актуальный перечень недружественных государств. Среди наиболее популярных и востребованных произведений доля иностранного контента еще выше и составляет 70–75%.

В связи с этим ассоциация опасается остановки работы отечественных онлайн-кинотеатров на иностранных устройствах и платформах, в числе которых Android, iOS, телевизоры на Smart TV и так далее. Соответственно, компании понесут убытки в десятки миллиардов рублей, а сами пользователи столкнутся с понижением качества услуг.

Поэтому российские стриминговые сервисы не собираются пользоваться принудительной лицензией зарубежных фильмов и сериалов.