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    Новости

    Российские онлайн-кинотеатры против принудительной лицензии фильмов и сериалов

    12 мая 2022
    12.05.2022
    468
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    Российские онлайн-кинотеатры против принудительного лицензирования фильмов и сериалов

    Ассоциация «Интернет-видео», в состав которой входят онлайн-кинотеатры вроде IVI, Okko, «Амедиатека», START и другие, выступила против принудительного лицензирования фильмов и сериалов из недружественных стран.

    Представители стриминговых сервисов подчеркнули, что эта инициатива конфликтует с нормами международного права и превратится в конечном итоге в легализацию пиратства.

    Более половины музыкальных и аудиовизуальных произведений, находящихся в легальном обороте в России, происходят из стран, входящих в актуальный перечень недружественных государств. Среди наиболее популярных и востребованных произведений доля иностранного контента еще выше и составляет 70–75%.

    В связи с этим ассоциация опасается остановки работы отечественных онлайн-кинотеатров на иностранных устройствах и платформах, в числе которых Android, iOS, телевизоры на Smart TV и так далее. Соответственно, компании понесут убытки в десятки миллиардов рублей, а сами пользователи столкнутся с понижением качества услуг.

    Поэтому российские стриминговые сервисы не собираются пользоваться принудительной лицензией зарубежных фильмов и сериалов.

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    По его словам, это поможет кинотеатрам выжить.

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