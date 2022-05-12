Российские онлайн-кинотеатры против принудительной лицензии фильмов и сериалов

Ассоциация «Интернет-видео», в состав которой входят онлайн-кинотеатры вроде IVI, Okko, «Амедиатека», START и другие, выступила против принудительного лицензирования фильмов и сериалов из недружественных стран.
Представители стриминговых сервисов подчеркнули, что эта инициатива конфликтует с нормами международного права и превратится в конечном итоге в легализацию пиратства.
Более половины музыкальных и аудиовизуальных произведений, находящихся в легальном обороте в России, происходят из стран, входящих в актуальный перечень недружественных государств. Среди наиболее популярных и востребованных произведений доля иностранного контента еще выше и составляет 70–75%.
В связи с этим ассоциация опасается остановки работы отечественных онлайн-кинотеатров на иностранных устройствах и платформах, в числе которых Android, iOS, телевизоры на Smart TV и так далее. Соответственно, компании понесут убытки в десятки миллиардов рублей, а сами пользователи столкнутся с понижением качества услуг.
Поэтому российские стриминговые сервисы не собираются пользоваться принудительной лицензией зарубежных фильмов и сериалов.
Читайте также
Глава «Каропрокат» не против выпускать зарубежные фильмы без согласия студий
По его словам, это поможет кинотеатрам выжить.
-
Рекомендуем
-
Наши комиксы
10 типичных посетителей конвентовВ России гик-конвенции — это уже не сборище ботаников в занавесках, а вполне устоявшаяся форма досуга. Всех персонажей из этой десятки мы не раз встречали. Никого не узнаёте?
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.