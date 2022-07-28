С каждым днем мы все дальше от «Ветров зимы»... Джордж Мартин заразился Covid-19

Недавно прошла премьера приквела «Игры престолов» под названием «Дом дракона», но автор «Песни льда и пламени» Джордж Мартин был вынужден ее пропустить.
Как оказалось, писатель заразился коронавирусом перед мероприятием — об этом сообщил контент-директор HBO Кейси Блойс.
Скорее всего, это произошло на Comic-Con 2022 в Сан-Диего, в рамках которого Мартин рассказывал о грядущем сериале и общался с фанатами.
Не исключено, что работу над многострадальными «Ветрами зимы» писатель тоже приостановил из-за болезни.
«Дом дракона» выйдет 21 августа. В России его можно будет посмотреть в «Амедиатеке».
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