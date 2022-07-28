С каждым днем мы все дальше от «Ветров зимы»... Джордж Мартин заразился Covid-19

Недавно прошла премьера приквела «Игры престолов» под названием «Дом дракона», но автор «Песни льда и пламени» Джордж Мартин был вынужден ее пропустить.

Как оказалось, писатель заразился коронавирусом перед мероприятием — об этом сообщил контент-директор HBO Кейси Блойс.

Скорее всего, это произошло на Comic-Con 2022 в Сан-Диего, в рамках которого Мартин рассказывал о грядущем сериале и общался с фанатами.

Не исключено, что работу над многострадальными «Ветрами зимы» писатель тоже приостановил из-за болезни.

«Дом дракона» выйдет 21 августа. В России его можно будет посмотреть в «Амедиатеке».