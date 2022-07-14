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    Новости

    Сандерсон отложил выход «Архива Буресвета 5» до 2024-го — из-за звонка Голливуда

    14 июля 2022
    14.07.2022
    191
    0 минут на чтение

    Писатель Брендон Сандерсон («Архив Буресвета», «Рождённый туманом», «Колесо Времени») в рамках прямого эфира рассказал, что выход пятого тома фэнтезийной саги «Архив Буресвета» отложен до 2024-го.

    Фантаст пояснил, что дело не в «тайных книгах» (четыре романа, которые Сандерсон подготовил во время пандемии и которые распространяет через Kickstarter), а делах, связанных с телевидением и фильмами. Никаких деталей он не раскрыл, лишь заявил, что «Голливуд позвонил».

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