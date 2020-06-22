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    Сценарист «Чернобыля» в восторге от The Last of Us: Part II

    22 июня 2020
    Дмитрий Кинский
    22.06.2020
    2467
    1 минут на чтение
    Сценарист «Чернобыля» в восторге от The Last of Us: Part II

    Сценарист «Чернобыля» Крэйг Мэйзин, который вместе с Нилом Дракманном работает над адаптацией «Одних из нас» от HBO, поделился впечатлениями от The Last of Us: Part II.

    По его словам, он уже проходит игру во второй раз — настолько она ему понравилась.

    Это одна из лучших видеоигр, в которые я когда-либо играл. Сейчас я прохожу ее во второй раз, и теперь она вызывает еще больше эмоций. Это выдающееся достижение в плане повествования, проработки героев и раскрытия темы.

    Некоторые подписчики упрекнули Крэйга в том, что он положительно отзывается о второй части исключительно из-за контракта. В ответ на это он возразил, что может говорить об игре, как ему заблагорассудится.

    Я с легкостью могу сказать, что игра понравилась мне. Или то, что я все еще прохожу ее. Или то, что она заставляет меня задуматься. Под запись: игра великолепна, она изумительна. Какой бы ни была планка повествования в играх, <TLoU2> перемахнула через нее.

    Напомним, в 19 июня состоялся релиз The Last of Us: Part II, после чего геймеры сразу же обвалили рейтинг игры на Metacritic — им очень не понравился сюжет и геймплей.

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    Возможно, он станет режиссером остальных серий.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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