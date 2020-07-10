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    Новости

    Сценарист Marvel готовит собственный комикс про Дракулу — издавать будет через Kickstarter

    10 июля 2020
    Кот-император
    10.07.2020
    3180
    1 минута на чтение

    Сценарист издательства Marvel Саладин Ахмед (Black Bolt, Miles Morales: Spider-Man, The Magnificent Ms. Marvel) запустил на Kickstarter сбор средств на издание личного проекта — комикса про Дракулу. Художником выступил Дэйв Акоста, работавший ранее над комиксом Elvira: Mistress Of The Dark. Кроме того, он иллюстрировал VampirellaThe Shadow и Doc Savage.

    Комикс называется «Дракон» — это история о Дракуле, которую Ахмед «хотел рассказать годами, вложив всё самое важное: пугающих созданий, богатую историю и самых разных героев, противостоящих злу». В основе сюжета — история о персонажах, которых «обычно сбрасывают со счетов». Падшему мусульманскому воину Адилю и юной христианской монашке-ревнительнице Марджори предстоит преодолеть разногласия культуры и веры, чтобы в итоге встретиться с самым страшным в мире чудовищем.

    Ахмед уточняет, что «Дракон» выйдет только в формате комикса в твёрдой обложке — издание в цифре или в мягком переплёте не планируется. За книгу он просит 39 долларов, без учёта доставки, зато обещает доставить по всему миру — к январю 2021-го. На момент публикации новости проект собрал почти 90 тысяч долларов — и это за три дня из запланированного месяца.

    А вот фрагменты комикса:

     

    Сценарист Marvel готовит собственный комикс про Дракулу — издавать будет через Kickstarter 2 Сценарист Marvel готовит собственный комикс про Дракулу — издавать будет через Kickstarter 3 Сценарист Marvel готовит собственный комикс про Дракулу — издавать будет через Kickstarter 4

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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