Сценарист Marvel готовит собственный комикс про Дракулу — издавать будет через Kickstarter

Сценарист издательства Marvel Саладин Ахмед (Black Bolt, Miles Morales: Spider-Man, The Magnificent Ms. Marvel) запустил на Kickstarter сбор средств на издание личного проекта — комикса про Дракулу. Художником выступил Дэйв Акоста, работавший ранее над комиксом Elvira: Mistress Of The Dark. Кроме того, он иллюстрировал Vampirella, The Shadow и Doc Savage.
Комикс называется «Дракон» — это история о Дракуле, которую Ахмед «хотел рассказать годами, вложив всё самое важное: пугающих созданий, богатую историю и самых разных героев, противостоящих злу». В основе сюжета — история о персонажах, которых «обычно сбрасывают со счетов». Падшему мусульманскому воину Адилю и юной христианской монашке-ревнительнице Марджори предстоит преодолеть разногласия культуры и веры, чтобы в итоге встретиться с самым страшным в мире чудовищем.
Ахмед уточняет, что «Дракон» выйдет только в формате комикса в твёрдой обложке — издание в цифре или в мягком переплёте не планируется. За книгу он просит 39 долларов, без учёта доставки, зато обещает доставить по всему миру — к январю 2021-го. На момент публикации новости проект собрал почти 90 тысяч долларов — и это за три дня из запланированного месяца.
А вот фрагменты комикса:
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