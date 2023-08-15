Съемки «Трона: Арес» пришлось отложить из-за забастовок в Голливуде

Режиссер «Трона: Арес» Хоаким Роннинг рассказал, что производство фильма пришлось отложить на неопределенный срок из-а забастовок в Голливуде.

Съемки должны были стартовать на этой неделе, но вместо них ему пришлось уволить больше 150 членов съемочной группы.

По его словам, Ассоциации продюсеров, Гильдии сценаристов и Гильдии актеров нужно скорее достичь соглашения, чтобы все могли скорее вернуться к работе.

AMPTP, SAG-AFTRA и WGA должны ускорить процесс переговоров и не вставать из-за стола до тех пор, пока стороны не придут к соглашению. Это Голливуд. Мы заключаем сделки за завтраком. Так почему у нас вдруг появилось все время мира, когда каждый день так дорог? Меня это разочаровывает. Пришло время дипломатии, чтобы мы могли вернуться к работе — на справедливых для всех условиях.

У фильма пока нет даты выхода.