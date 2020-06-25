Сериал «Колесо времени»: объявлены новые актёры

Официальный аккаунт сериала «Колесо времени» в твиттере объявил ещё нескольких актёров, которые сыграют второстепенные роли жителей посёлка Эмондов Луг. Четверо из них играют родителей двух значимых героев — Эгвейн ал’Вир и Мэтта Коутона.

Лолита Чакрабарти — Марин ал’Вир (мать Эгвейн)

Майкл Туахайн — Бран ал’Вир (отец Эгвейн, мэр Эмондова Луга)

Дэвид Стерн — Кенн Буйе (кровельщик из Эмондова Луга)

Кристофер Сиуреф — Абель Коутон (отец Мэтта)

Джульет Хоуленд — Нэтти Коутон (мать Мэтта)

Мэнди Симондс — Дейз Конгар (мудрая Эмондова Луга)

Ранее продюсер Рейф Джадкинс говорил, что роль Кенна будет то ли сокращена, то ли вовсе вырезана, но, похоже, обстоятельства изменились. Похоже, что создатели уделят больше внимания событиям в Эмондовом Луге, чем раньше предполагалось. Что касается ал’Виров и Коутонов, подбор актёров на эти роли явно продиктован сходством с актёрами, играющими Эгвейн (Меделайн Мэдден) и Мэтта (Барни Харрис), поэтому они несколько отличаются от книжных описаний.

Первые два эпизода сняла Ута Бризвитц («Очень странные дела», «Мир Дикого Запада»).