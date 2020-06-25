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    Новости

    Сериал «Колесо времени»: объявлены новые актёры

    25 июня 2020
    Кот-император
    25.06.2020
    4495
    1 минут на чтение

    Официальный аккаунт сериала «Колесо времени» в твиттере объявил ещё нескольких актёров, которые сыграют второстепенные роли жителей посёлка Эмондов Луг. Четверо из них играют родителей двух значимых героев — Эгвейн ал’Вир и Мэтта Коутона.

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    Лолита Чакрабарти — Марин ал’Вир (мать Эгвейн)

    Сериал «Колесо времени»: объявлены новые актёры 1

    Майкл Туахайн — Бран ал’Вир (отец Эгвейн, мэр Эмондова Луга)

    Сериал «Колесо времени»: объявлены новые актёры 2

    Дэвид Стерн — Кенн Буйе (кровельщик из Эмондова Луга)

    Сериал «Колесо времени»: объявлены новые актёры

    Кристофер Сиуреф — Абель Коутон (отец Мэтта)

    Сериал «Колесо времени»: объявлены новые актёры 5

    Джульет Хоуленд — Нэтти Коутон (мать Мэтта)

    Сериал «Колесо времени»: объявлены новые актёры 3

    Мэнди Симондс — Дейз Конгар (мудрая Эмондова Луга)

    Ранее продюсер Рейф Джадкинс говорил, что роль Кенна будет то ли сокращена, то ли вовсе вырезана, но, похоже, обстоятельства изменились. Похоже, что создатели уделят больше внимания событиям в Эмондовом Луге, чем раньше предполагалось. Что касается ал’Виров и Коутонов, подбор актёров на эти роли явно продиктован сходством с актёрами, играющими Эгвейн (Меделайн Мэдден) и Мэтта (Барни Харрис), поэтому они несколько отличаются от книжных описаний.

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    Меделайн Мэдден (фото: STEVEN CHEE) и Барни Харрис (фото: ORI JONES)

    Первые два эпизода сняла Ута Бризвитц («Очень странные дела», «Мир Дикого Запада»).

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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