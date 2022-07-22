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    Новости

    Сериал «Колесо Времени» продлили на третий сезон

    22 июля 2022
    22.07.2022
    276
    0 минут на чтение
    Сериал «Колесо времени» продлили на третий сезон

    На презентации сериала «Колесо Времени» в рамках фестиваля Comic-Con в Сан-Диего создатели объявили, что Amazon дал добро на третий сезон. Вместе с тем шоураннер Рэйф Джадкинс поделился деталями, чего ждать от сериала в будущем.

    Я так взволнован, что мы займёмся производством третьего сезона! «Восходящая тень» всегда была моей любимой книгой серии, так что я рад воплотить её на телевидении и познакомить новую аудиторию с историей, из-за которой я влюбился в эти книги. Для меня это большая честь, это именно то, над чем я работал, когда впервые представлял продюсерам шоу годы назад.

    «Восходящая тень» — четвёртая книга цикла. Уже в первом сезоне создатели не стеснялись брать из последующих книг некоторые эпизоды, и, очевидно, что-то подобное провернут и в третьем.

    Съёмки второго сезона команда завершила ещё в мае, наступило время постпродакшена. Даты выхода у продолжения пока нет, зато есть видео со съёмок, которое показали на фестивале.

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    Бледная тень «Властелина колец».

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