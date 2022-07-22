Сериал «Колесо времени» продлили на третий сезон

На презентации сериала «Колесо Времени» в рамках фестиваля Comic-Con в Сан-Диего создатели объявили, что Amazon дал добро на третий сезон. Вместе с тем шоураннер Рэйф Джадкинс поделился деталями, чего ждать от сериала в будущем.

Я так взволнован, что мы займёмся производством третьего сезона! «Восходящая тень» всегда была моей любимой книгой серии, так что я рад воплотить её на телевидении и познакомить новую аудиторию с историей, из-за которой я влюбился в эти книги. Для меня это большая честь, это именно то, над чем я работал, когда впервые представлял продюсерам шоу годы назад.

«Восходящая тень» — четвёртая книга цикла. Уже в первом сезоне создатели не стеснялись брать из последующих книг некоторые эпизоды, и, очевидно, что-то подобное провернут и в третьем.

Съёмки второго сезона команда завершила ещё в мае, наступило время постпродакшена. Даты выхода у продолжения пока нет, зато есть видео со съёмок, которое показали на фестивале.