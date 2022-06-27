Шоураннер «Академии Амбрелла» хочет закончить историю на четвертом сезоне

Шоураннер «Академии Амбрелла» Стив Блэкман в интервью The Wrap рассказал, что хочет закончить историю сериала на четвертом сезоне.

При этом сам Netflix пока что официально не продлил его, но это скорее вопрос времени.

Если мы доберемся до четвертого сезона, то это будет отличным завершением сериала. Я не говорю, что не могу сделать больше. Но, мне кажется, зрителям хватит четырех сезонов. Я понятия не имею, куда двигаться дальше, если у нас будет больше четырех сезонов. В моей голове у истории четыре сезона. Я знаю, где хочу закончить ее.

В четвертом сезоне Блэкман планирует порассуждать на тему того, будут ли главные герои счастливы без своих суперсил.