«Мандалорец», «Асока», Сказания джедаев» и «Уиллоу»: что показали на панели Lucasfilm на D23 Expo

Во второй день фестиваля D23 Expo 2022 Disney провела презентацию проектов Lucasfilm, на которой рассказали в основном про будущие проекты по «Звёздным войнам». Мы увидели первый кадр из шоу Star Wars: Skeleton Crew, а также первые тизеры анимационной антологии «Сказания о джедаях» и третьего сезона «Мандалорца».

Выбрали главное с презентации.

Звёздные войны: Андор

Пара деталей о новом сериале по «Звёздным войнам»:

команда начинает съёмки второго сезона;

Кэтлин Кеннеди описывает проект как «24-серийный шпионский триллер».

Сериал стартует 21 сентября на Disney+. В этот день выйдут сразу три эпизода.

Финальный трейлер

Уиллоу

К актёрскому составу приключенческого фэнтезийного сериала присоединился Кристиан Слэйтер.

Шоу продолжает события одноимённого фильма 1988 года, к своей роли снова вернётся Уорвик Дэвис. В центре сюжета окажется принцесса Кит, которая отправляется на поиски своего похищенного брата. В этом приключении к ней присоединяются служанка Нефрит (мечтает стать лучшим молодым воином в королевстве), горничная Голубка (жаждет доказать, что она избранная) и вор Грубиян (тот ещё пройдоха, присоединился к походу в обмен на вызволение из тюрьмы).

Главных героев сыграли Руби Крус («Мэйр из Исттауна», она играет принцессу Кит), Эрин Келлиман («Сокол и Зимний солдат», играет Нефрит), Элли Бамбер («Отверженные», играет Голубку) и Амер Чадха-Патель («Третий день», играет Грубияна).

Выходит 30 ноября на Disney+.

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Бракованная партия

Второй сезон мультсериала об особом отряде клонов, которые не стали подчиняться приказу 66, стартует 4 января 2023-го на Disney+. Выйдут сразу два эпизода.

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Сказания о джедаях

Сериал расскажет о персонажах эпохи приквелов. Мы увидим молодых графа Дуку и Квай-Гонн Джинна, а также юную Асоку Тано. Три эпизода на Асоку, три на Дуку.

Если молодую Асоку мы уже видели…

… то вот как будет выглядеть молодой Дуку.

Все шесть эпизодов анимационной антологии Tales of the Jedi выйдут на Disney+ 26 октября.

Асока

Сериал про ученицу Энакина Скайуокера представил шоураннер Дэйв Филони, который ведёт героиню ещё со времён «Войн клонов». Режиссёр Джон Фавро на презентации рассказал, что Филони хотел ввести Асоку в игровое кино со времён мультсериала, и потому героиню решили показать в «Мандалорце».

На панели показали несколько кадров, включая фото с мандалоркой Сабин Рен, которая появилась в мультсериале «Повстанцы», где тоже фигурировала Асока.

Star Wars: Skeleton Crew

Skeleton Crew — ещё один сериал по вселенной, который ранее описывался как «„Очень странные дела“ в космосе». При этом Дэйв Филони называл проект отнюдь недетским.

Шоу рассказывает о команде подростков. Их наставником становится таинственный персонаж Джуда Лоу — вот она на кадре с презентации.

Над сериалом работает Джон Уоттс (трилогия «Человек-Паук» с Томом Холландом), съёмки стартовали в июле и уже завершились, премьера намечена на 2023-й.

Мандалорец

Рик Фамуйива, режиссёр нескольких эпизодов «Мандалорца», занял должность исполнительного продюсера третьего сезона.

Джанкарло Эспозито на сцене рассказал, что в продолжении мы увидим слабые места моффа Гидеона. Актёр просит зрителей запастись терпением.

Актёрский состав на сцене:

Первый тизер

Тизер — тот же, что показывали на Star Wars Celebration 2022.

В нарезке кадров нам показывают Дина Джарина, который отправляется на встречу с Бо-Катан Крайз после разговора с мандалоркой-Оружейницей. Судя по всему, Крайз и Джарин объединят усилия по восстановлению планеты.

В кадре также появился Гриф Карга, бывший глава гильдии, который теперь занял новую должность. Похоже, он снова выступит союзником Мандо. А ещё на мгновение промелькнул доктор с Камино, который был связан с Грогу.