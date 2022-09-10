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    Кино | Новости
    #анонс #Звёздные войны (Star Wars)

    «Мандалорец», «Асока», Сказания джедаев» и «Уиллоу»: что показали на панели Lucasfilm на D23 Expo

    10 сентября 2022
    10.09.2022
    361
    3 минуты на чтение
    #анонс #Звёздные войны (Star Wars)
    «Сказания джедаев», Уиллоу и «Асока»: что показали на панели Lucasfilm на D23 Expo

    Во второй день фестиваля D23 Expo 2022 Disney провела презентацию проектов Lucasfilm, на которой рассказали в основном про будущие проекты по «Звёздным войнам». Мы увидели первый кадр из шоу Star Wars: Skeleton Crew, а также первые тизеры анимационной антологии «Сказания о джедаях» и третьего сезона «Мандалорца».

    Выбрали главное с презентации.

    Звёздные войны: Андор

    Пара деталей о новом сериале по «Звёздным войнам»:

    • команда начинает съёмки второго сезона;
    • Кэтлин Кеннеди описывает проект как «24-серийный шпионский триллер».

    Сериал стартует 21 сентября на Disney+. В этот день выйдут сразу три эпизода.

    Финальный трейлер

    Уиллоу

    К актёрскому составу приключенческого фэнтезийного сериала присоединился Кристиан Слэйтер.

    Шоу продолжает события одноимённого фильма 1988 года, к своей роли снова вернётся Уорвик Дэвис. В центре сюжета окажется принцесса Кит, которая отправляется на поиски своего похищенного брата. В этом приключении к ней присоединяются служанка Нефрит (мечтает стать лучшим молодым воином в королевстве), горничная Голубка (жаждет доказать, что она избранная) и вор Грубиян (тот ещё пройдоха, присоединился к походу в обмен на вызволение из тюрьмы).

    Главных героев сыграли Руби Крус («Мэйр из Исттауна», она играет принцессу Кит), Эрин Келлиман («Сокол и Зимний солдат», играет Нефрит), Элли Бамбер («Отверженные», играет Голубку) и Амер Чадха-Патель («Третий день», играет Грубияна).

    Выходит 30 ноября на Disney+.

    что показали на панели Lucasfilm на D23 Expo 6

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    Бракованная партия

    Второй сезон мультсериала об особом отряде клонов, которые не стали подчиняться приказу 66, стартует 4 января 2023-го на Disney+. Выйдут сразу два эпизода.

    что показали на панели Lucasfilm на D23 Expo 2 что показали на панели Lucasfilm на D23 Expo 3

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    Новый мультсериал по «Звёздным войнам» — зрелищный, мрачный и немного однообразный. Зато сколько здесь гостевых камео!

    Сказания о джедаях

    Сериал расскажет о персонажах эпохи приквелов. Мы увидим молодых графа Дуку и Квай-Гонн Джинна, а также юную Асоку Тано. Три эпизода на Асоку, три на Дуку.

    Если молодую Асоку мы уже видели…

    что показали на панели Star Wars на D23 Expo

    … то вот как будет выглядеть молодой Дуку.

    что показали на панели Lucasfilm на D23 Expo 5 что показали на панели Lucasfilm на D23 Expo 4

    Все шесть эпизодов анимационной антологии Tales of the Jedi выйдут на Disney+ 26 октября.

    Асока

    Сериал про ученицу Энакина Скайуокера представил шоураннер Дэйв Филони, который ведёт  героиню ещё со времён «Войн клонов». Режиссёр Джон Фавро на презентации рассказал, что Филони хотел ввести Асоку в игровое кино со времён мультсериала, и потому героиню решили показать в «Мандалорце».

    На панели показали несколько кадров, включая фото с мандалоркой Сабин Рен, которая появилась в мультсериале «Повстанцы», где тоже фигурировала Асока.

    «Сказания джедаев», Уиллоу и ... :что показали на панели Lucasfilm на D23 Expo 1

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    Утечка: тизер сериала «Асока». Вот кто сыграет в шоу

     Кот-император |  28.05.2022

    Премьера намечена на 2023-й.

    Star Wars: Skeleton Crew

    Skeleton Crew — ещё один сериал по вселенной, который ранее описывался как «„Очень странные дела“ в космосе». При этом Дэйв Филони называл проект отнюдь недетским.

    Шоу рассказывает о команде подростков. Их наставником становится таинственный персонаж Джуда Лоу — вот она на кадре с презентации.

    Над сериалом работает Джон Уоттс (трилогия «Человек-Паук» с Томом Холландом), съёмки стартовали в июле и уже завершились, премьера намечена на 2023-й.

    «Сказания джедаев», Уиллоу и ... :что показали на панели Lucasfilm на D23 Expo

    Мандалорец

    Рик Фамуйива, режиссёр нескольких эпизодов «Мандалорца», занял должность исполнительного продюсера третьего сезона.

    Джанкарло Эспозито на сцене рассказал, что в продолжении мы увидим слабые места моффа Гидеона. Актёр просит зрителей запастись терпением.

    Актёрский состав на сцене:

    «Сказания джедаев», Уиллоу и ... :что показали на панели Lucasfilm на D23 Expo 2

    Первый тизер

    Тизер — тот же, что показывали на Star Wars Celebration 2022.

    В нарезке кадров нам показывают Дина Джарина, который отправляется на встречу с Бо-Катан Крайз после разговора с мандалоркой-Оружейницей. Судя по всему, Крайз и Джарин объединят усилия по восстановлению планеты.

    В кадре также появился Гриф Карга, бывший глава гильдии, который теперь занял новую должность. Похоже, он снова выступит союзником Мандо. А ещё на мгновение промелькнул доктор с Камино, который был связан с Грогу.

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    Второй сезон «Мандалорца» завершён! Разбираем, что случилось с Малышом Йодой, кто из героев вернулся на этот раз и чего стоит ждать в следующем сезоне. Внимание: спойлеры!

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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