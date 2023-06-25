Слух: бюджет каждого эпизода «Ван-Писа» равен 18 миллионам долларов — это самый дорогой сериал Netflix

Согласно отчёту инсайдера Daily Dose of Anime, бюджет каждого эпизода ТВ-адаптации «Ван-Писа» составил 18 миллионов долларов. Это самой дорогой сериал, когда-либо выпущенный Netflix, и один из самых высоких показателей среди всех игровых шоу. Всего Netflix потратил на съёмки около 150 миллиона долларов.

Для сравнения: один из рекордов по самому высокому бюджету на эпизод принадлежит «Игре престолов» — серии в последнем сезоне стоили 15 миллионов долларов. Этой же суммы практически достигли бюджеты эпизодов «Мандалорца».

Адаптация одноимённой манги расскажет о приключениях команды «Пираты соломенной шляпы», исследующей океан в поисках сокровища, которое подарит капитану Манки Д. Луффу титул Короля Пиратов. Иньяки Годой исполнит роль Манки Д. Луффи, а японский актёр Макэню сыграет Ророноа Зоро. Эмили Радд досталась роль Нами, Джейкобу Гибсону — партия Усоппа, а Таз Скайлар воплотит Санджи.

Производством занимались Netflix, Tomorrow Studios и студия Shueisha, издатель манги.

Сериал из 8 эпизодов выйдет 31 августа.