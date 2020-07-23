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    Новости

    Слух: Кевин Файги работает над экранизацией «Иллюминатов»

    23 июля 2020
    Дмитрий Кинский
    23.07.2020
    1355
    0 минут на чтение
    Слух:

    Портал The Illuminerdi со ссылкой на собственные источники рассказал, что Marvel запустила в производство некий проект по комиксам о Иллюминатах.

    Его рабочее название — Marvel’s Illuminati. В качестве продюсера выступает Кевин Файги. Других подробностей нет — непонятно даже, будет это фильм или сериал для Disney+.

    Журналисты считают, что мы увидим адаптацию не раньше пятой фазы киновселенной Marvel.

    Напомним, Иллюминаты — тайная команда супергероев, которая решает проблемы, связанные с судьбой Земли. В комиксах в ней состоят Профессор Икс, Мистер Фантастик, Черный гром, Нэмор, Доктор Стрэндж и Железный человек.

    Слух: Кевин Файги работает над экранизацией «Иллюминатов»

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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