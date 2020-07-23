Слух: Кевин Файги работает над экранизацией «Иллюминатов»

Портал The Illuminerdi со ссылкой на собственные источники рассказал, что Marvel запустила в производство некий проект по комиксам о Иллюминатах.

Его рабочее название — Marvel’s Illuminati. В качестве продюсера выступает Кевин Файги. Других подробностей нет — непонятно даже, будет это фильм или сериал для Disney+.

Журналисты считают, что мы увидим адаптацию не раньше пятой фазы киновселенной Marvel.

Напомним, Иллюминаты — тайная команда супергероев, которая решает проблемы, связанные с судьбой Земли. В комиксах в ней состоят Профессор Икс, Мистер Фантастик, Черный гром, Нэмор, Доктор Стрэндж и Железный человек.