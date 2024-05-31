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    Слух: «Мумия 4» будет, Брендан Фрейзер участвует!

    31 мая 2024
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    31.05.2024
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    Слух: «Мумия 4» будет, Брендан Фрейзер участвует!

    Журналист-инсайдер Дэниел Рихтман утверждает, что студия Universal готовит сразу три новых фильма для серии «Мумия».

    Во-первых, условная «Мумия 4» — продолжение трилогии приключенческих фильмов с Бренданом Фрейзером, выходивших в 1999—2008 годы. Universal уже якобы договорились и с Фрейзером, и с Рэйчел Вайс, что актёры вернутся в новой части к ролям искателей приключений Рика О’Коннелла и Эвелин. Возможно, к такому решению студию подтолкнуло то, что карьера Брендана в последнее время идёт в гору — в прошлом году он даже получил «Оскар». Правда, пока неясно, будут ли это главные роли или роли наставников для нового поколения.

    Во-вторых, в планах студии якобы есть и приквел «Мумии». Его сценарий якобы пишет Уэс Тук, сценарист сериала «Жан-Клод Ван Джонсон». О третьем проекте пока ничего не известно.

    Изначально «Мумия» — фильм ужасов 1932 года из классической серии фильмов студии Universal. Его уже не раз перезапускали, а сравнительно недавно Universal даже пытались создать из персонажей своих классических ужастиков «Тёмную киновселенную». Но фильм с Томом Крузом и Софией Бутеллой получился неудачным. Неудивительно, что Universal ушли от экспериментов и вернулись к успешному перезапуску из 2000-х, о котором фанаты до сих пор вспоминают с теплотой.

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