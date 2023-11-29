СМИ: Amazon работает спин-оффом «Пацанов» про Мексику

По данным издания Deadline, Amazon запустила в производство еще один спин-офф «Пацанов» с подзаголовком «Мексика».
Шоураннером и сценаристом проекта выступит Гарет Даннет-Алькосер, который написал недавнего «Синего жука».
В числе продюсеров Диего Луна («Андор») и Гаэль Гарсиа Берналь («Ночной оборотень»), которые также могут исполнить небольшие роли в сериале.
Съемки развернутся в Мексике, но деталей сюжета пока нет, а кастинг еще не проводился.
Напомним, осенью вышел первый спин-офф «Пацанов», который Amazon уже продлила на второй сезон, — «Поколение V».
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