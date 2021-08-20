СМИ: амбициозную WiLD Мишеля Анселя отменили

Редактор VentureBeat Джефф Грабб в видео Giant Bomb рассказал, что Wild Sheep отменила разработку амбициозной адвенчуры WiLD, которая должна была выйти эксклюзивно на PS4.

Я могу подтвердить, что от игры полностью отказались. WiLD больше нет. WiLD мертва. Проект был закрыт.

Почему от WiLD решили отказаться, неизвестно. Но, судя по всему, команда хочет взяться за производство другой игры.

Студию, напомним, основал Мишель Ансель, который в 2020 году заявил о том, что покидает игровую индустрию, чтобы сфокусировать на другом хобби. Тогда он уверял, что WiLD и Beyond Good & Evil 2 находятся в надежных руках.

А WiLD была анонсирована в на gamescom 2014, и с тех пор об игре рассказывали очень редко — в последний раз в 2017-м.