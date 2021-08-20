    3
    Новости

    СМИ: амбициозную WiLD Мишеля Анселя отменили

    20 августа 2021
    20.08.2021
    569
    0 минут на чтение
    СМИ: амбициозную WiLD Мишеля Анселя отменили

    Редактор VentureBeat Джефф Грабб в видео Giant Bomb рассказал, что Wild Sheep отменила разработку амбициозной адвенчуры WiLD, которая должна была выйти эксклюзивно на PS4.

    Я могу подтвердить, что от игры полностью отказались. WiLD больше нет. WiLD мертва. Проект был закрыт.

    Почему от WiLD решили отказаться, неизвестно. Но, судя по всему, команда хочет взяться за производство другой игры.

    Студию, напомним, основал Мишель Ансель, который в 2020 году заявил о том, что покидает игровую индустрию, чтобы сфокусировать на другом хобби. Тогда он уверял, что WiLD и Beyond Good & Evil 2 находятся в надежных руках.

    А WiLD была анонсирована в на gamescom 2014, и с тех пор об игре рассказывали очень редко — в последний раз в 2017-м.

    Читайте также

    Создатель Beyond Good & Evil больше не будет делать игры

    Создатель Beyond Good & Evil Мишель Ансель больше не будет делать игры

     Дмитрий Кинский |  18.09.2020

    Он пришел в индустрию в 1990 году.

    СМИ: в 2019 году Beyond Good & Evil 2 хотели отменить. Отчасти из-за Мишеля Анселя

    СМИ: в 2019 году Beyond Good & Evil 2 хотели отменить. Виноват Мишель Ансель?

     Дмитрий Кинский |  25.09.2020

    Выбрали главное из расследования Liberation.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Лучшие мемы трилогии «Властелин колец»: выбор читателей «Мира фантастики»!  12
    0
    15547
    Лучшие мемы трилогии «Властелин колец»: выбор читателей «Мира фантастики»! 

    Нельзя так просто взять и победить Боромира!

    Humankind: прекрасная альтернатива «Цивилизации» 3
    0
    18436
    Humankind: прекрасная альтернатива «Цивилизации»

    Меняем нации как перчатки.

    Читаем отрывок из романа Уильяма Кинга «Готрек и Феликс» по Warhammer Fantasy
    0
    76477
    Читаем отрывок из романа Уильяма Кинга «Готрек и Феликс» по Warhammer Fantasy

    Небольшая сцена ярко знакомит с главными героями саги: гномом из числа Истребителей троллей Готреком и странником-человеком Феликсом.

    Рецензия на Evangelion: 3.0+1.0. Прощай, одиночество!
    0
    93597
    Рецензия на Evangelion: 3.0+1.0. Прощай, одиночество!

    Хидэаки Анно хочет, чтобы вы наконец забыли о «Евангелионе», а потому закрывает все гештальты.

    Гарет Ханрахан «Святой из тени»
    0
    94387
    Гарет Ханрахан «Святой из тени»: меньше приключений, больше интриг

    Интриганский гримдарк с мощным финалом.

    «Звёздные войны: Бракованная партия» — Сезон 1. Больше никаких джедаев! 8
    0
    135061
    «Звёздные войны: Бракованная партия» — Сезон 1. Больше никаких джедаев!

    Новый мультсериал по «Звёздным войнам» — зрелищный, мрачный и немного однообразный. Зато сколько здесь гостевых камео!

    Черновик 864
    0
    294575
    «Отряд самоубийц» Джеймса Ганна в 29-м выпуске подкаста

    Новый «Отряд самоубийц» очень хорош. Но некоторые анимационные ленты про него ещё лучше!

    Читаем книгу: Глен Кук «Тёмная война» в новом переводе
    0
    205197
    Читаем книгу: Глен Кук «Тёмная война» в новом переводе

    Суровое научное фэнтези о замерзающем мире разумных волков, загадочных ведьм, кочевников и безумия.

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить