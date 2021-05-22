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    Новости

    СМИ: Генри Кавилл исполнит главную роль в римейке «Горца»

    22 мая 2021
    22.05.2021
    645
    1 минута на чтение
    СМИ: Генри Кавилл исполнит главную роль в римейке «Горца»

    Издание Deadline сообщает, что Генри Кавилл, известный по ролям Супермена в «Лиге справедливости» и Геральта в «Ведьмаке» от Netflix, ведёт переговоры о главной роли в перезапуске «Горца». Какую именно роль он сыграет, ещё неизвестно.

    В режиссерское кресло сядет Чад Стахелски, снявший «Джона Уика», а в качестве исполнительных продюсеров выступят Патрик Вахсбергер («Дивергент», «Голодные игры»), Аманда Льюис («Форсаж») и Грегори Уайден, который писал сценарий оригинального «Горца».

    В оригинальном фильме 1986 года Кристофер Ламберт, Шон Коннери и Клэнси Браун исполняли роли бессмертных людей, сражающихся друг с другом на протяжении столетий. Фильм стал культовым, и в результате родилась целая вселенная «Горца»: было снято четыре фильма-продолжения и три телесериала, один из которых — с Адрианом Полом в главной роли — стал популярен в США.

    Компания Summit Entertainment ещё в 2008 году объявила, что приобрела права на франшизу «Горец» и приступает к съёмкам перезапуска первого фильма. Сценаристами должны были стать Артур Маркам и Мэтт Холлоуэй, авторы сценария фильма «Железный человек», но позднее компания пригласила и сценаристку Мелиссу Розенберг. Выход фильма планировался на 2011 год. В 2009 году было объявлено, что режиссёром фильма будет Джастин Лин, работавший над некоторыми фильмами серии «Форсаж», но вскоре он был заменён на Хуана Карлоса Фреснадильо. В 2012 стало известно, что роль Коннора Маклауда исполнит Райан Рейнольдс. Тем не менее, уже в 2013 году проект покинуло большинство участников. Посмотрим, удастся ли компании воплотить в жизнь перезапуск «Горца» на этот раз.

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