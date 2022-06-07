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    Новости

    СМИ: Хидэо Кодзима работает над новым хоррором — Overdose

    7 июня 2022
    07.06.2022
    236
    0 минут на чтение
    СМИ: Хидэо Кодзима работает над новым хоррором

    Инсайдер Том Хендерсон в материале Try Hard Guides рассказал, что Kojima Productions работает над хоррором под названием Oversodose (или «Передозировка»).

    Один из источников журналиста поделился с ним ранними (геймплейными?) кадрами из игры.

    Похоже, главную роль в игре исполнит Маргарет Куэлли, сыгравшая Маму в Death Stranding. При этом сам проект, скорее всего, не связан с дебютным тайтлом студии.

    На футажах персонаж с видом от третьего лица идет по темным коридорам с фонариком. Затем вылетает скример, появляется надпись «Конец игры», а вслед за ней — «Игра Хидэо Кодзимы. Overdose».

    Возможно, ее анонсируют на церемонии открытия Summer Game Fest.

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    Когда она выйдет, неизвестно.

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