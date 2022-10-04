СМИ: «Мстителей: Секретные войны» напишет сценарист «Локи»

Deadline со ссылкой на свои источники сообщил, что сценарий для «Мстителей: Секретные войны» напишет Майкл Уолдрон, однако Marvel пока не подтвердила эту информацию.
Ранее он приложил руку к созданию «Доктора Стрэнджа: В мультивселенной безумия» и сериала «Локи», который уже скоро получит второй сезон.
При этом «Мстителей: Династия Канга» напишет другой человек — Джефф Лавнесс, ответственный за «Человека муравья и Осу: Квантомания». Режиссером картины выступит режиссер «Шан-Чи и легенды десяти колец» Дестин Дэниел Креттон.
Но обе творческие команды будут поддерживать связь друг с другом, а присматривать за ними обещает глава Marvel Studios Кевин Файги.
«Мстители: Секретные войны» выйдут 8 ноября 2025 года.
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