СМИ: «Мстителей: Секретные войны» напишет сценарист «Локи»

Deadline со ссылкой на свои источники сообщил, что сценарий для «Мстителей: Секретные войны» напишет Майкл Уолдрон, однако Marvel пока не подтвердила эту информацию.

Ранее он приложил руку к созданию «Доктора Стрэнджа: В мультивселенной безумия» и сериала «Локи», который уже скоро получит второй сезон.

При этом «Мстителей: Династия Канга» напишет другой человек — Джефф Лавнесс, ответственный за «Человека муравья и Осу: Квантомания». Режиссером картины выступит режиссер «Шан-Чи и легенды десяти колец» Дестин Дэниел Креттон.

Но обе творческие команды будут поддерживать связь друг с другом, а присматривать за ними обещает глава Marvel Studios Кевин Файги.

«Мстители: Секретные войны» выйдут 8 ноября 2025 года.