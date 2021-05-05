СМИ: Netflix закрыла «Нерегулярные части» — сериал вышел месяц назад

Журналисты Variety со ссылкой на свои источники рассказали, что Netflix решил закрыть мистический детективный сериал «Нерегулярные части» (в оригинале — The Irregulars).
С момента его выхода в онлайн-кинотеатре прошло чуть больше месяца.
Почему сериал отменили, не уточняется. В первую неделю он занял первое место в чартах. А по данным аналитической фирмы Nielsen, в общей сложности шоу набрало 643 миллиона минут просмотров. Для сравнения, у «Сокола и Зимнего солдата» этот показатель составляет 628 миллионов.
Кроме того, «Нерегулярные части» тепло встретила пресса — на сайте Rotten Tomatoes у него 78% свежести.
Напомним, по сюжету группу уличных подростков нанимает доктор Ватсон для раскрытия сверхъестественных преступлений в Лондоне и поисков легендарного Шерлока Холмса.
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Шоу стартует в конце марта.
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