СМИ: Netflix закрыла «Нерегулярные части» — сериал вышел месяц назад

Журналисты Variety со ссылкой на свои источники рассказали, что Netflix решил закрыть мистический детективный сериал «Нерегулярные части» (в оригинале — The Irregulars).

С момента его выхода в онлайн-кинотеатре прошло чуть больше месяца.

Почему сериал отменили, не уточняется. В первую неделю он занял первое место в чартах. А по данным аналитической фирмы Nielsen, в общей сложности шоу набрало 643 миллиона минут просмотров. Для сравнения, у «Сокола и Зимнего солдата» этот показатель составляет 628 миллионов.

Кроме того, «Нерегулярные части» тепло встретила пресса — на сайте Rotten Tomatoes у него 78% свежести.

Напомним, по сюжету группу уличных подростков нанимает доктор Ватсон для раскрытия сверхъестественных преступлений в Лондоне и поисков легендарного Шерлока Холмса.