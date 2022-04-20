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    Новости

    СМИ: власти РФ планируют запустить принудительную лицензию для фильмов, сериалов и музыки

    20 апреля 2022
    20.04.2022
    32
    1 минута на чтение
    Disney приостановил работу всех подразделений в РФ — в том числе лицензирование контента

    По данным «Ведомостей», российское правительство нашло способ сохранить в стране объекты интеллектуальной собственности компаний из недружественных стран, объявивших об уходе или о приостановке деятельности. Власти готовят законопроект, который расширит действие так называемой «принудительной лицензии».

    Такой механизм существует в Гражданском кодексе — он позволяет получить принудительную лицензию на на изобретение или промышленный образец через суд. Воспользоваться ей может «любое лицо, желающее и готовое использовать такие изобретение», — но только в том случае, если владелец патента на изобретение или промышленный образец не используется, либо недостаточно используется патентообладателем в течение четырех лет. Этот механизм и собираются расширить до интеллектуальной собственности, включая фильмы, сериалы и музыку.

    Мы уже писали, что многие крупные американские компании (Disney, Warner Bros, Universal, Paramount) приостановили показ новинок в кинотеатрах. Из библиотечных каталогов фильмы пока не убирали, но компании могут пойти и на такой шаг — и разрабатываемый законопроект направлен на то, чтобы сохранить лицензию.

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    Как пишет издание, обратиться в суд за получением принудительной лицензии сможет сам лицензиат — в том случае, если партнер из недружественных стран в «одностороннем порядке частично или полностью отказался от лицензионного договора по основаниям, не связанным с нарушением такого контракта». Отдельно подчёркивается, что выполнять финансовые обязанности российский лицензиат — если он зарегистрирован как акционерное общество — сможет акциями. При этом такие акции не дадут владельцу право голоса на общем собрании акционеров.

    Законопроект подразумевает и возможность всё «откатить». Действие принудительной лицензии можно будет прекратить по иску зарубежного правообладателя в случае, если «обстоятельства, в результате которых она была предоставлена, перестанут существовать». Например, если правообладатель вновь заключит официальный договор с российским лицензиатом.

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