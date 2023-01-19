СМИ: режиссёром третьей части «Трона» может стать Хоаким Роннинг

По данным Deadline, Disney всё-таки запустит в работу триквел «Трона». Вокруг новой части фильма давно циркулируют слухи, и теперь, кажется, картина немного прояснилась.
В случае, если переговоры пройдут успешно, режиссёром может выступить Хоаким Роннинг («Малефисента: Владычица тьмы»). При благоприятном раскладе съёмки начнутся в августе 2023-го.
На главной роли пока закреплён Джаред Лето («Морбиус», «Бегущий по лезвию 2049»).
Ранее Джозеф Косински, снявший картину «Трон: Наследие», рассказывал, что у него для Disney был готов сценарий и раскадровки следующий части, но в итоге от его задумок отказались. А инсайдеры сообщали, что Disney подумывает запустить сериал по вселенной «Трона».
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